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Hakan Çalhanoğlu'nun şov yaptığı maçta Inter, Roma'yı yıktı

#Inter#Roma#Serie A
Hakan Çalhanoğlunun şov yaptığı maçta Inter, Romayı yıktı

İtalya Serie A'da Inter, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 2 asist yaptığı maçta Roma'yı 3-1 mağlup etti.

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Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'yı konuk eden Inter, karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı.

Inter'in galibiyet gollerini Denzel Dumfries, Marcelo Brozovic ve Lautaro Martinez kaydederken Hakan Çalhanoğlu 2 asist birden yaptı.

Roma'nın tek golü ise Henrikh Mkhitaryan'dan geldi.

Inter, puanını 72'ye yükselterek liderlik koltuğunu Milan'dan aldı. Roma ise 58 puanda kalarak 5. sırada yer aldı.

Serie A'da bu sezon Inter formasıyla 30. maçına çıkan Hakan, 7 gol ve 11 asistlik katkı yaptı.

Inter'in sezonun ilk yarısında Roma'yı 3-0 yendiği maçın özeti

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#Inter#Roma#Serie A

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