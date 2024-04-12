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Hakan Çalhanoğlu'ndan 'Galatasaray' açıklaması! "Söylediklerim bir kulüp özelinde değil..."

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Hakan Çalhanoğlu#A Milli Takım
Hakan Çalhanoğlundan Galatasaray açıklaması Söylediklerim bir kulüp özelinde değil...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 11:44

A Milli Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, basına yansıyan "Dürüst olmak gerekirse kendimi Galatasaray'da oynarken hayal etmiyorum." sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı.

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A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, CBS Sport'a yaptığı açıklamada "Kendini bir Galatasaray taraftarı olarak tanımlıyorsun ama hiç Türkiye'de oynamadın. Kendini Galatasaray forması giyerken hayal ediyor musun?" sorusuna "Dürüst olmak gerekirse kendimi Galatasaray'da oynarken hayal etmiyorum." diye cevap verdiği iddia edilmişti.

Çalhanoğlu, cevabının yanlış anlaşıldığını ve bu yanlış anlamanın dil farklılığından kaynaklandığını açıkladı.

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Hakan Çalhanoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Dün bir röportajda kullandığım ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirtmek istiyorum. Bu yanlış anlaşılmanın dil farklılığından kaynaklandığını düşünüyorum. Her zaman şeffaf ve dürüstlüğü prensip edinmiş biri olarak herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep vermemek adına bu açıklamayı yapmam gerek.

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Ben her zaman dürüstlüğe önem verdim ve Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım. Hiçbir kulübe hiçbir zaman bir saygısızlık yapmam söz konusu olmadı, olamaz. Söylediklerim bir kulüp özelinde değil, ülke futbolumuzun gelişmesi temennisi özelindeydi. Son aylarda ülkemiz futbolunda yaşananlar herkesin malumu.

Bu yaşananların marka değerimizi olumsuz etkilediği de çok açık. Benim en büyük temennim ülke futbolunda herkesin bir araya gelip futbolumuzun seviyesini yukarı çekmesi. Çünkü bu yaşananların tek zararının kendimize olduğu ortada.

Eğer futbolumuzu hakkettiği yere getirirsek zaten Dünya üzerindeki her futbolcu Türkiye'de oynamak isteyecektir, genç yaşlarında dahi. Bunu başaracak potansiyelimiz, Avrupa'nın en iyi takımlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edebilecek kapasitemiz var. Yeter ki ülkece artık bunu yapmaya karar verelim. Söylemek istediklerim bundan ibaretti."

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#Galatasaray#Hakan Çalhanoğlu#A Milli Takım

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