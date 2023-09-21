Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Kuntz ve Montella sözleri! 'Evet, görüşümü aldılar...' | Emre Mor'u milli takıma istemedi mi?

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Teknik direktör Stefan Kuntz'un görevinden ayrılmasının ardından sürece dahli olduğu iddia edilen A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'dan Levent Özçelik'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Japonya ile oynanan hazırlık maçının ardından Stefan Kuntz,"Benim sorumluluk alanım oyuncular. Ben, oyuncularımdan bazı şeyleri beklerim. Oyuncular da A Milli Takım için %100'ünü verecek seviyeye gelmeli. Ben milli oyuncuydum, Almanya'da oynadım. Alman hocası olarak Türk Milli Takımı başında kenardaysam, bu maçları kazanmak için oradayım! Tüm teknik ekibimle beraber çok fazla efor harcıyoruz. Bizim tek hedefimiz Türk Milli Takımı'nı geliştirmek. Bunun için gururluyuz. En çok canımı acıtan konu, oyuncularım %100'ünü vermiyorsa, bu canımı acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil." sözleriyle oyuncularını eleştirmişti..

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A Milli Takım'ın kötü gidişatı sonrası Stefan Kuntz uzun süredir tartışılırken Alman hoca ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmış ve TFF eski yönetim kurulu üyesi Selim Soydan, "Kitabın ortasından konuşacağım. Hakan Çalhanoğlu, Kuntz'un gönderilmesi için iki kere yönetimle konuştu." ifadelerini kullanmıştı.

"TAKIM KAPTANI OLARAK HOCA KONUSUNDA GÖRÜŞÜMÜ ALDILAR"

Son Ermenistan maçının devamındaki süreçte Stefan Kuntz ile yollar ayrılırken gözler Hakan Çalhanoğlu'na çevrildi. Çalhanoğlu, "Milli takım futbolcularının 'Biz yerli hoca istiyoruz' diye bir beyanı yok. Hangi hoca gelirse onunla çalışırız. TFF yetkilileri, takım kaptanı olarak benim görüşümü aldılar hoca konusunda." ifadelerini kullandı.



Çalhanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya gelen futbolcunun milli takımın nasıl oynadığını bilmesi lazım. Bir sistemimiz olması lazım. Benim pozisyonum artık farklı. 2 sezondur kulübümde 6 numara oynuyorum."

"BİR GENÇ MİLLİ TAKIM HOCASIYDI!"

Stefan Kuntz'la hiçbir sorunu olmadığını belirten yıldız futbolcu, "Benim Kuntz ile ilgili hiçbir sorunum yoktu. Hoca çok pozitif, çok güler yüzlü biriydi ama bir genç milli takım hocasıydı. Gençlerle daha iyi kontak kurabilirsiniz ama bazı futbolcular tarafından kabul görmeyebilir bu davranışlarınız. Yapılan bazı açıklamalar var. Bu açıklamalar tecrübeli bir teknik adam olsa yapılabilir miydi?" şeklinde konuştu.

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EMRE MOR'U MİLLİ TAKIM'A İSTEMEDİ İDDİALARI

Bir başka tartışma konusu ise Emre Mor'un milli takıma bilinçli şekilde alınmadığı yönündeki iddialar... Süreçte dahli olduğu iddia edilen Çalhanoğlu, Emre Mor'un menajerini dahi tanımadığını ifade etti.



Emre Mor'un milli takıma alınıp alınmamasıyla bir ilgisinin olmadığını kaydeden Hakan Çalhanoğlu, "Emre Mor ya da herhangi bir oyuncunun milli takıma alınıp alınmaması ile ilgili hiçbir alakam yok. Menajerini de tanımam, alakam yok. Milli takım tam bir kolej havası içinde." dedi.