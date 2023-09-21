Son Dakika: Stefan Kuntz'tan ayrılık sonrası ilk açıklama: Gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı

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A Milli Takım'da görevden alınan Alman teknik direktör Stefan Kuntz ayrılık sonrası ilk kez konuştu.

Kişisel internet sitesinden bir açıklama yayınlanan deneyimli çalıştırıcı, çarpıcı ifadeler kullandı.

Stefan Kuntz'UN SÖZLERİNİN TAMAMI

Türk Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden alındığımın bildirilmesinin ardından bu konu hakkında kısa yorum yapmak istiyorum. Şu anda D grubunda lider Hırvatistan'la beraber 10 puanla ikinci sıradayız ve bu nedenle Almanya'da EURO 2024'e gitme şansımız yüksek.

Türk Milli Takımı'nda görev aldığım 20 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik aldık. Portekiz, İtalya, Hırvatistan ve Japonya gibi güçlü takımlara 4 maç kaybederken, bir kez de Faroe Adaları'na mağlup olduk.

2021'de göreve geldiğimde belirlenen hedeflerin gerçekleşmesinden dolayı gurur duyuyorum: Katar'daki Dünya Kupası elemelerine ulaşmak ve Milletler Ligi C Grubu'ndan B Grubu'na yükselmek. Bahsi geçen 20 maçta 21 farklı futbolcudan 46 gol katkısı aldık ve kalemizde 26 gol gördük.

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Salih Özcan ve Ferdi Kadıoğlu'nu Türk Milli Takımı'nda oynamaya ikna edebildiğimiz için özellikle mutluyum. Bizim hedeflerimizden biri de genç Türk yetenekleri keşfetmek ve desteklemekti. Görev sürem boyunca 22 farklı oyuncu forma giydi. Benim dönemimde milli takımda ilk maçına çıkanların yaş ortalaması 23.27 oldu. Arda Güler dahil olmak üzere bu oyunculardan 10 tanesi milli takımdaki ilk maçlarının ardından Avrupa'nın önde gelen takımlarına transfer oldular.

Tüm bunlar beni ve tüm ekibimi gururlandırıyor.

İki yıldır birlikte çalıştığım tüm oyuncularıma, harika bir performans gösteren teknik ekibime, Kenan Koçak, Jan Moritz Lichte ve Axel Busenkell'a, Türkiye'de görev yaptığım süre zarfı boyunca desteklerini esirgemeyen Avrupa ve dünyanın her yerindeki tüm Türk futbolseverlere teşekkür etmek istiyorum.

Türk Milli Takımı'na ve özellikle Türk halkına başarılı çalışmalarımızın devam etmesini ve takımın Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmasını diliyorum.

En büyük hayallerimden biri, Almanya'nın ev sahibi olduğu Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımının teknik direktörü olarak kenarda yer almaktı. Ne yazık ki bu, artık gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı.

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