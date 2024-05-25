Hakan Çalhanoğlu, Serie A’nın en iyi orta sahası seçildi

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Serie A’nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Milano kulübü ile bu sezon lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun en iyi orta saha oyuncusu seçildiği kaydedildi.

Monza takımından Michele Di Gregorio en iyi kaleci, İnter’den Alessandro Bastoni en iyi savunma oyuncusu, Juventus’tan Dusan Vlahovic de en iyi forvet ödülüne layık görüldü.

İnter ile şampiyonluk ipini göğüsleyen Simone Inzaghi ise en iyi teknik direktör ödülünü aldı. 30 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, bu sezon forma giydiği 31 lig karşılaşmsınada 13 gol atarken, 3 de asist yaptı.