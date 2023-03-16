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Hakan Çalhanoğlu manşetlere çıktı! Inter, Porto'yu eleyince...

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#Inter#Hakan Çalhanoğlu#Şampiyonlar Ligi
Hakan Çalhanoğlu manşetlere çıktı Inter, Portoyu eleyince...
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 07:00

Corriere dello Sport gazetesi en yüksek notu verdiği Hakan Çalhanoğlu için “Maç içinde savunmada kapatılması ya da çoğalmak gereken yerde Hakan bitti. Takımı topu kaptığında ise Inter’i hızlı bir şekilde atağa kaldırmasıyla dikkati çekti” yorumunu yaptı. La Gazetta dello Sport da “Sıkıntılı anlarda takımını bulunduğu durumdan çıkarmayı sağlayacak karaktere sahip olduğunu gösterdi” diye yazdı.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter evinde kazandığı 1-0’lık maçın ardından Porto ile rövanşta 0-0 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. İtalya’da olduğu gibi Portekiz’de oynanan rövanşta da müthiş bir performansa imza atan Hakan Çalhanoğlu UEFA tarafından maçın adamı seçildi. Milli futbolcunun ortaya koyduğu oyun İtalyan basınında da geniş yankı uyandırdı.

Inter'in en iyi oyuncusu

Corriere dello Sport gazetesi Hakan Çalhanoğlu’na 7,5 puan vererek Inter’in en iyi oyuncusu olarak belirledi. Gazete yıldız oyuncu ile ilgili olarak saha içinde tekniğiyle bir referans noktası olduğunu ve takımı iyi idare ettiğini yazdı. Milli futbolcu ile ilgili yapılan değerlendirmede ayrıca maç içinde savunmada kapatılması ya da çoğalmak gereken yerde Hakan’ın bittiği, takımının topu kaptığında ise Inter’i hızlı bir şekilde atağa kaldırmasıyla dikkati çektiği yorumunda bulunuldu.

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Basit bir oyun icra etmedi

La Gazzetta dello Sport ise Porto’nun yağmur gibi yaptığı ataklarda kritik kurtarışlara imza atan kaleci Onana’ya en yüksek puan olan 8’i uygun gördü. Karşılaşmanın iyileri arasında gösterilen Hakan Çalhanoğlu’na 6.5 puan verilirken performansı için “Takımı savunmadayken basit bir görev icra etmedi. Sıkıntılı anlarda takımını bulunduğu durumdan çıkarmayı sağlayacak karaktere sahip olduğunu gösterdi. Oyunu dikey olarak hızlı şekilde başlatma kapasitesini ortaya koydu” yorumunu yaptı.

TFF'DEN KUTLAMA MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, Inter’deki başarılı performansıyla dikkat çeken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nu kutladı. TFF’nin yayınladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi: “A Milli Futbol Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, Porto ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması sonrasında, ilk maçtaki başarısını tekrarlayarak UEFA tarafından maçın adamı seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Hakan’ı hem art arda kazandığı iki ödülü hem de takımı Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselme başarısı göstermesi sebebiyle yürekten kutluyoruz.”

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#Inter#Hakan Çalhanoğlu#Şampiyonlar Ligi

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