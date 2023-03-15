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Lionel Messi için flaş transfer gelişmesi! Babası Jorge Messi'nin fotoğrafları ortaya çıktı, inanılmaz maaş teklifi...

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#Lionel Messi#Transfer#Al Hilal
Lionel Messi için flaş transfer gelişmesi Babası Jorge Messinin fotoğrafları ortaya çıktı, inanılmaz maaş teklifi...
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 10:03

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi için flaş bir transfer haberi geldi. Barcelona'ya döneceği ya da MLS ekibi Inter Miami'ye gideceği konuşulan Arjantinli yıldızın babasının Suudi Arabistan kulübüyle görüştüğü ve inanılmaz bir maaş talep ettiği iddia edildi. Transfer görüşmesinden fotoğraflar da ortaya çıktı.

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Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldızın ne yapacağı merakla bekleniyor.

PSG'den sözleşme uzatma teklifi alan ancak henüz kabul etmeyen 35 yaşındaki futbolcunun Barcelona'ya döneceği veya MLS ekibi Inter Miami'ye gideceği yönünde haberler de var. PSG cephesinden son dönemde gelen açıklamalarda Messi ile görüşmelerin devam ettiği belirtiliyordu. Barcelona'dan geri dönüşle ilgili ise 'Burası Messi'nin evi, dilediği zaman dönebilir' yönünde açıklamalar yapıldı.

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SUUDI ARABİSTAN BOMBASI! BABASI GÖRÜŞTÜ...

Tüm gözler Messi'nin vereceği karara çevrilmişken bomba bir iddia İspanya'dan geldi. El Chiringuito'nun haberine göre Messi'nin babası Jorge Messi, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yöneticileriyle transfer görüşmesi yaptı.

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Görüşmenin fotoğrafları da sosyal medyaya düşerken haberde Al Hilal'in Messi'ye her şey dahil yıllık 300 milyon euro ödemeye hazır olduğu, Jorge Messi'nin ise 600 milyon euro istediği belirtildi.

Lionel Messi için flaş transfer gelişmesi Babası Jorge Messinin fotoğrafları ortaya çıktı, inanılmaz maaş teklifi...

RONALDO İLE BULUŞABİLİR

Lionel Messi, Al Hilal'in teklifini kabul ederse bireysel olarak en büyük rakibi Cristiano Ronaldo ile yeniden aynı ligde buluşacak ve dünyanın gözü Suudi Arabistan'a çevrilecek.

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#Lionel Messi#Transfer#Al Hilal

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