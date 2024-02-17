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Hakan Çalhanoğlu için 'pişmanlık' açıklaması! 'Üst düzey olduğunu kanıtladı'

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#Hakan Çalhanoğlu#Inter#Sacchi
Hakan Çalhanoğlu için pişmanlık açıklaması Üst düzey olduğunu kanıtladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 16:00

Milan'ın eski teknik direktörü Arrigo Sacchi, Inter ile gösterdiği performansla övgüleri toplayan Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu.

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Inter'in vazgeçilmez oyuncularından olan Hakan Çalhanoğlu için Milan'ın eski hocasından açıklama geldi.

Serie A ekibinin eski teknik direktörlerinden Arrigo Sacchi, 2021 yılında Inter'e kaptırılan milli oyuncunun Milan'ın en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi.

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Arrigo Sacchi yaptığı açıklamada, "Milan'ın en büyük pişmanlığı Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e kaptırılması oldu. Her zaman üst düzey bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Milan'da on numara olarak oynuyordu. Inter'de oyun kurucu rolüyle orta sahanın merkezinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

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PİŞMANLIK NORMAL

Milan'ın eski yıldızları Kessie, Brahim Diaz, Paqueta ve De Ketelaere için de konuşan Sacchi, "Milan'ın pişmanlık duyması normal. Afrika Kupası'nı kazanan Kessie, Brezilya'da sürekli kadroda olan Paqueta ve Real Madrid'e dönen Diaz'ın performansları Milan adına üzücü oldu." şeklinde konuştu.

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#Hakan Çalhanoğlu#Inter#Sacchi

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