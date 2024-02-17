Real Madrid'de Arda Güler'e Kylian Mbappe engeli! Kiralık transfer...

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Sezon başında 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle uzun süre formadan uzak kalmıştı.

Sakatlığını atlatan ve kadroya girmeye başlayan genç futbolcu, bu kez de Ancelotti'den istediği süreleri alamadı ve yedek kulübesine mahkum oldu.

Milli yıldız, ikisi La Liga, biri Kral Kupası ve biri Süper Kupa olmak üzere 4 maçta toplam 89 dakika süre bulabildi.

ANCELOTTI: ARDA İYİ DURUMDA! SABIRLI OLUNReal Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, yarın oynanacak Rayo Vallecano maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Arda Güler ile ilgili soruya şu yanıtı verdi.

"Arda Güler konusunda sabırlı olun. İyi seviyede, iyi durumda ve oynayabilir. Takım arkadaşlarıyla mücadele etmesi ve savaşması gerekiyor."

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ARDA GÜLER'E MBAPPE ENGELİ!

Geçtiğimiz günlerde PSG'ye sezon sonu takımdan ayrılacağını bildiren Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmasına kesin gözle bakılıyor. Uzun zamandır Fransız futbolcuyu gündeminde tutan Real Madrid, Mbappe'ye geçen yazdan daha düşük bir maaş teklifinde bulundu.

İspanya basını Kylian Mbappe'nin takıma katılması halinde Arda Güler'in forma şansının daha da zora gireceği ve genç futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılma ihtimalinin artacağını iddia etti.

Mbappe'nin yanı sıra Brezilyalı genç yetenek Endrick'in de takıma katılacak olması, Arda'nın oynayarak deneyim kazanması açısından kiralık gitmesinin ihtimalini de arttıracağı belirtildi.

Defensa Central'de yer alan haberde Arda Güler'in kiralık olarak bir başka kulübe gitmesinin yöneticiler arasında konuşulmaya başlandığı ifade edildi.

ALMAN DEVLERİ İSTİYOR

Almanya ve İspanya basınında yer alan haberlerde Arda Güler'in durumunu Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in yakından takip ettiği, Real Madrid'in vereceği karara göre bu takımların aksiyon alacakları belirtildi.

İKİ PLAN: RODRYGO VEYA BRAHIM DIAZ

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Real Madrid'in 18 yaşındaki milli futbolcu için iki plan üzerinde durduğu iddia edildi. İlk seçeneğin Rodrygo'nun ilk dönemleri gibi takımda kalıp fiziksel olarak güçlenmesi ve forma giymeye hazır olmasını beklemek olduğu, ikinci seçeneği ise Brahim Diaz'da yapıldığı gibi büyük bir Avrupa kulübüne kiralık gönderilerek tecrübe kazanıp güçlü şekilde takıma dönmesi olduğu kaydedildi.