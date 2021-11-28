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"Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık..."

#Gaziantep FK#Erol Bulut#Süper Lig
Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık...

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık, takımımı tebrik ediyorum" dedi.

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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u Caulker, Muhammet Demir ve Joao Figueiredo'nin attığı gollerle 1-0 geriden gelip, 3-2 mağlup ederek rakibinin galibiyet serisine son verdi.

Bu sonuçla Gaziantep ekibi puanını 18'e çıkarırken, Konyaspor ise 26 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, iyi bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını ve çok mutlu olduklarını belirtti.

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün, iki takım da taraftar açısında güzel bir futbol oynadı. Göze hoş gelen pozisyonlar ve oyun vardı. Ben futbolcularımı tebrik ediyorum. Bugün, geçen haftaki Trabzonspor maçında oynadığımız futbol ve gösterdiğimiz performansa yakın oynadık. İyi oynayarak, pozisyonlarımızı daha iyi değerlendirerek bugün 3 puanı aldık. Hak ettiğimiz bir 3 puan olduğunu düşünüyorum. Takımımı ve futbolcularımı tebrik ediyorum. Yolumuza inşallah bu şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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#Gaziantep FK#Erol Bulut#Süper Lig

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