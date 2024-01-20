Hajduk Split'te bir garip sözleşme daha: Fenerbahçe ile anılan Ivan Perisic, 1 euroya imzayı attı!

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Kariyerinde Borussia Dortmund, Inter, Bayern Münih ve Tottenham gibi dev kulüplerin formasını giyen Ivan Perisic, futbola başladığı Hajduk Split'e 17,5 yıl sonra geri döndü.

Bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan 34 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Hajduk Split forması giyecek. Deneyimli oyuncunun imzaladığı sözleşme ise spor kamuoyunun gündemine oturdu.

Hajduk Split, Ivan Perisic'in sezon sonuna kadar 1 euro kazanacağını açıkladı.

Kariyeri boyunca bonservisine 36,5 milyon euro ödenen Perisic, çıktığı 469 maçta 117 gol - 94 asistlik bir performans sergiledi. Hırvatistan Milli Takımı formasını da 129 kez sırtına geçiren Ivan Perisic, 33 kez gol sevinci yaşadı.

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KALINIC'E DE AYNI TARİFE UYGULANMIŞTI

Hırvat kulübü, son olarak Hellas Verona forması giyen Nikola Kalinic'i de sezon sonuna kadar renklerine bağlamış ve oyuncu ile 1 euroluk sözleşme imzalamıştı.