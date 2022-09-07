Haftanın oyuncusu: Sacha Boey, Fenerbahçe'nin aradığı forvet ve Ankara'daki olaylar...

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Süper Lig'in 5. haftası geride kalırken Okay Karacan, Spor Arena Youtube kanalında yayınlanan Hadi Ben Kaçtım programında çarpıcı yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Batshuayi transferi, Galatasaray'ın yükselişi, Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından yaşananlar, hakem performansları... Hepsi ve daha fazlası Hadi Ben Kaçtım'ın 78'inci bölümünde.

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00:00 Açılış

00:08 Nathan Redmond | Menajerlik oyunları

01:30 Michy Batshuayi transferi

02:51 Fenerbahçe

04:11 "Gaziantep FK, ne yaptığını bilmeyen bir takım"

05:33 Galatasaray

06:41 "Sacha Boey, haftanın fark yaratan ismiydi"

07:53 "Okan Buruk'un eleştirilecek bir şeyi yok"

09:29 Kerem Aktürkoğlu & Yunus Akgün

10:19 "Arda Güler, daha sahneye çıkmadı"

11:46 Beşiktaş

13:13 Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından yaşanan olaylar

14:25 Hakem performansları

15:33 Kapanış

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