Haftanın oyuncusu: Sacha Boey, Fenerbahçe'nin aradığı forvet ve Ankara'daki olaylar...

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Süper Lig'in 5. haftası geride kalırken Okay Karacan, Spor Arena Youtube kanalında yayınlanan Hadi Ben Kaçtım programında çarpıcı yorumlarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Batshuayi transferi, Galatasaray'ın yükselişi, Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından yaşananlar, hakem performansları... Hepsi ve daha fazlası Hadi Ben Kaçtım'ın 78'inci bölümünde.
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00:00 Açılış
00:08 Nathan Redmond | Menajerlik oyunları
01:30 Michy Batshuayi transferi
02:51 Fenerbahçe
04:11 "Gaziantep FK, ne yaptığını bilmeyen bir takım"
05:33 Galatasaray
06:41 "Sacha Boey, haftanın fark yaratan ismiydi"
07:53 "Okan Buruk'un eleştirilecek bir şeyi yok"
09:29 Kerem Aktürkoğlu & Yunus Akgün
10:19 "Arda Güler, daha sahneye çıkmadı"
11:46 Beşiktaş
13:13 Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından yaşanan olaylar
14:25 Hakem performansları
15:33 Kapanış