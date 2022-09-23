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Güven Yalçın'a İspanya'dan talip! Villarreal harekete geçiyor

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Güven Yalçın#Villarreal
Güven Yalçına İspanyadan talip Villarreal harekete geçiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 15:44

İtalya basını, La Liga ekiplerinden Villarreal'in Güven Yalçın ile ilgilendiğini duyurdu.

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Beşiktaş'tan sezon başında bedelsiz şekilnde Genoa'nın yolunu tutan Güven Yalçın'a sürpriz bir talip çıktı.

İtalya basınından CalcioMercato'nun haberine göre; Villarreal, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.

La Liga ekibinin, Güven Yalçın'ı izlemek için İtalya'ya scout ekibi göndereceği belirtildi.

Unai Emery'nin de dikkatini çeken milli oyuncu için devre arasında teklif yapılabileceği kaydedildi.

Bu sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda 7 maça çıkan Güven, 191 dakika sahada kaldı.

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