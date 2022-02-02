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Günün En Çok Oynanan Maçları (2 Şubat 2022)

#Misli.Com#İddaa#Popüler Maçlar
Günün En Çok Oynanan Maçları (2 Şubat 2022)

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

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CSKA Moskova – Anadolu Efes Maç Sonucu 1

İddaa programı Çarşamba bülteninde günün en çok tercih edilen maçlarından CSKA Moskova – Anadolu Efes Euroleague karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %17’si ev sahibi ekibe oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Son dönemde istikrarsız sonuçlar alan iki takım karşı karşıya. CSKA evinde Milano'ya yenildikten sonra deplasmanda Kazan'ı devirdi. Efes geçen hafta bir başka Rusya deplasmanı olan Zenit'te çok kötü bir oyundan sonra kaybetti. O maçta oynamayan Larkin iyileşti. Anderson ve Bryant'ın durumları belirsiz. CSKA, Grigonis sakat olduğu için Bursa'dan Aleric Freeman'ı transfer etti. Freeman bu maçta oynamayabilir. Ukhov ve Shengelia da sakat. Hasta olan coach İtoudis'in maça çıkıp çıkmayacağı belli değil. Efes çıkış arıyor. CSKA favori ama ekibimizin direneceğini düşünüyorum. Çok yüksek skor beklentim yok. 164.5 barajından alt tercihini öneriyorum. 

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Günün En Çok Oynanan Maçları (2 Şubat 2022)

Celtic – Rangers Maç Sonucu 1

İddaa programında günün öne çıkan bir diğer maçı Celtic – Rangers karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u ev sahibinin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

Rangers'ta flaş transfer Aaron Ramsey maç kadrosunda olmayacak. Ianis Hagi sezonu kapatmıştı, Alfredo Morelos ise Kolombiya Milli Takımı'nda... Celtic cephesinde Callum McGregor ile Daizen Maeda maç saati netleşecek. Avustralya Milli Takımı'nda olan Tom Rogic kesin yok, Dundee United maçında kırmızı kart gören Nir Bitton cezalı. David Turnbull, Albian Ajeti ve Kyogo Furuhashi sakat... Maeda ve Furuhashi'nin yokluğunda Georgios Giakoumakis'in fit durumda ve gollerini atmaya başlamış olması Celtic için çok iyi haber. Sol bek beklerken orta sahada "dinamo" görüntüsü veren Reo Hatate'yi de işin içine katarsak her şey aslında yolunda gibi ama savunma direnci yerlerde... Rangers cephesinde ise Hagi'nin yokluğunda Amad Diallo'nun denkleme girmesi muazzam. James Sands'in orta alana kattığı direnç de gayet yerinde... Gerrard'ın dominasyonu ve disiplinli savunma anlayışıyla son maçlarda Rangers üstünlüğü ele geçirmişti. Ross County maçındaki savunma görüntüsüne kadar GvB bunu hücumu ön planda tutarak devam ettirecek gibiydi ancak şu an her şey ortada ve Ange bu fırsatı sonuca dönüştürebilir. "Karşılıklı gol" ideal. Celtic Park'ta goller ön planda olacaktır. 

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Günün En Çok Oynanan Maçları (2 Şubat 2022)

Belenenses – Sporting Lizbon Maç Sonucu 2

İddaa programı Çarşamba bülteninde günün son futbol maçı Belenenses – Sporting Lizbon karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %48’i Ruben Amorim ve öğrencilerinden galibiyet bekliyor.

Misli.com Editörü Faruk Nergiz’in Yorumu

Belenenses’te takımın en iyi ismi stoper Tomas Ribeiro Grasshoppers’a satıldı. 1 Milyon Euro gibi düşük bir bedele yolladıkları genç savunmacının yerini henüz doldurmuş değiller. Açık konuşmak gerekirse ev sahibi ligi kafasında bitirmiş görünüyor. Son olarak 34 yaşında ve hiç tecrübesi olmayan yardımcı antrenör Franclim Carvalho’yu teknik direktörlüğe getirmişlerdi. Genç çalıştırıcı dinamizm ile süreci yürütmeye uğraşıyor ama işi çok zor. Öte yandan Francisco Teixeira, Rafael Camacho, Pedro Nuno, Chimas Akas ve van der Gaag bu maçta forma giyemeyecek. Savunmanın temel direği Ribeiro’nun da gidişini hesaba kattığımızda Sporting’in işi iyice kolaylaşıyor. Benfica’yı devirerek Lig Kupası’nın sahibi olan yeşil beyazlılarda moraller yerinde. Belenenses karşısında zorlanmaları dahi sürpriz olur.

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