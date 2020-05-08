Güney Kore'de lig başlıyor: Konuşana tükürene sarı kart

Belarus, Burundi, Tacikistan, Tayvan ve Nikaragua’dan sonra bir ülke daha futbola ‘merhaba’ diyor. Çin’de başlayan koronavirüs salgınından ilk etkilenen ülkelerden olan Güney Kore’de (10.810 vaka, 256 ölüm) en üst futbol organizasyonu olan ‘K-League’ başlıyor. Haliyle tribünlere taraftar alınmayacak, maç öncesi el sıkışma olmayacak yahut gollerin ardından topluca sevinilmeyecek. Teknik direktörler maç boyunca maske kullanacak. Daha da ilginci, futbolcular maç boyunca takım arkadaşları, rakipleri veya hakemlerle yakın mesafeden konuşamayacak. Futbol maçlarında sık sık görülen yere tükürme veya burnu temizleme gibi alışkanlıklar da kesinlikle yasak olan şeylerden... Ve tüküren veya ısrarla konuşan futbolculara sarı kart verilecek. Futbolcular maçta maske giymeyecek. Salgının başlamasından bu yana sürekli maskeyle gezdiğini belirten Suwon Bluewings oyuncusu Adam Taggart bununla ilgili “Sahaya çıktığımda kendimi çıplak hissedeceğim” ifadelerini kullandı

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE NİYET FAROE ADALARI'NA KISMET

Belarus'un ardından Avrupa’da futbola başlayan ilk ülke Faroe Adaları olacak... Atlas Okyanusu’ndaki bu ada ülkesinde 8 Mart’ta başlaması planlanan lig salgın nedeniyle 9 Mayıs’a ertelenirken, birçok mütevazı kulüp dünya genelindeki futbolseverlerin gündeminde olacak. Örneğin Norveç kanallarından TV 2, Faroe Adaları Süper Ligi’nin yayın haklarını aldı. Kanal geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi yayın haklarını da almıştı ancak bu organizasyondaki belirsizlik nedeniyle Norveçli futbolseverler, bir süre Faroe Adaları Ligi’yle yetinmek zorunda kalacak. Kanal Yöneticisi Vegard Jansen Hagen “Aynı hafta içinde hem Şampiyonlar Ligi hem de Faroe Adaları Ligi yayın haklarını almamız ne kadar sıra dışı günler yaşadığımızın da bir göstergesi” dedi.

NBA'DE İDMANLAR BAŞLIYOR

NBA’de bugünden itibaren bazı kulüplerin tesislerini bireysel antrenmanlar için açmasına izin verilecek. USA Today’e göre ilk etapta Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers ve Portland Trail Blazers idmanlara başlamayı planlıyor. Orlando Magic ve Atlanta Hawks, eyaletleri izin verse bile tesislerini açmayı düşünmüyor. Golden State Warriors, Los Angeles Lakers gibi Kaliforniya takımlarına ise şu dönemde tesis açma izni verilmedi.

FLAMENGO'DA HABERLER KÖTÜ

Dünya genelinde birçok kulüpte koronavirüs vakalarına rastlandı ancak hiçbiri Serie A ekibi Flamengo kadar sarsılmadı... Kırmızı siyahlılarda isimleri verilmeyen 3’ü futbolcu 38 kişinin testlerinin pozitif çıktığı ve tamamının semptomsuz seyrettiği belirtildi. Hafta başında kulübün masörlerinden 68 yaşındaki Jorge Luiz Domingos, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İSPANYOLLAR 5 DEĞİŞİKLİK İSTİYOr

Koronaivirüs salgını nedeniyle futbolun yeniden sahneye dönmeye hazırlanırken, karantina sürecinde futbolcuların formlarını kaybetmeleri ve sakatlığa açık olmaları nedeniyle bazı kurallarda değişiklikler yapılmaya hazırlanıyor. İspanya Futbol Federasyonu, bu noktada özellikle sakatlılıkları önleyebilmek ya da en azından azaltabilmek için 3 olan değişiklik sayısının artırılması görüşünde. Alınan karar doğrultusunda İspanya Futbol Federasyonu, sezonun geri kalan bölümünde 5 oyuncu değişikliği yapılması için teklif yapıldığını ve IFAB’ın onayının beklendiğini açıkladı. Daha önce İngiltere de bu konuyu tartışmıştı.

SMITH 'TEHLİKELİ' SULARDA

Çok değil bundan bir ay önce sosyal medya hesabında sağlık çalışanlarına teşekkür eden ve takipçilerine ‘Evde kalın’ diyen NFL yıldızı Roquan Smith geçtiğimiz günlerde bir yatta, aralarında porno yıldızı Abella Danger’ın da (Danger, Türkçe tehlike demek) bulunduğu arkadaşlarıyla parti yaparken görüntülendi. Smith görüntüleri kendi Instagram hesabından ‘hikaye’ olarak paylaşırken daha sonra sildi. 23 yaşındaki oyuncu Abella Danger’ın yatı kullanırken bir fotoğrafını da paylaşırken “Bebeğimin yatta ilk günü ve şimdiden onu kullanıyor” ifadelerini kullandı.

SİNİRİNİ KLAVYEDEN ÇIKARDI

Ünlü sporcular şu aralara sanal dünyada hünerlerini gösteriyorlar ancak kimi zaman işler istedikleri gibi gitmiyor... NBA takımlarından New Orleans Pelicans’ta forma giyen Josh Hart da ‘Call of Duty: Modern Warfare’ oyununda başka bir kullanıcı tarafından ‘öldürülünce’ ufak çaplı bir sinir krizi geçirdi. Öfkesini klavyesinden çıkaran Amerikalı basketbolcu, bu olay Twitch yayını sırasında meydana gelince sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlendi.

FIORENTINA'DA 6 İSİMDE POZİTİF ÇIKTI

İtalya Serie A Ligi takımlarından Fiorentina’dan kötü haber geldi... Çizme ekibi, 3’ü futbolcu olmak üzere kulüpte toplamda 6 kişinin yenip tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Mor Menekşeler lakaplı Fiorentina’da pandemi nedeniyle daha önce 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Ancak bu isimlerin virüsü atlattığı ifade edilmişti.