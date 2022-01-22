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Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nden skandal karar! Milli sporcunun Türkiye'ye getirilmesi engellendi

#Hentbol Avrupa Şampiyonası#Alperen Arabacı#Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyetinden skandal karar Milli sporcunun Türkiyeye getirilmesi engellendi

Hentbol Avrupa Şampiyonası gruplara çıkma maçı öncesinde koronavirüs testi pozitif çıkan milli sporcumuz Alperen Arabacı'nın, Türk heyeti tarafından ülkeye getirilme girişimi, Rum kesiminin uçuş izni vermemesi nedeniyle ertelendi.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hentbol A Milli Takımımızda Covid-19 testi pozitif çıkan Alperen Arabacı'yı Türkiye'ye getirecek ambulans uçağa skandal bir kararla uçuş izni vermedi.

Hentbol Avrupa Şampiyonası gruplarına çıkma maçında erkek milli takımımız, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile eşleşti. Türkiye'deki ilk müsabakayı takımımız 35-28 kazandı.

Rövanş için Kuzey Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne giden milli takımımızda sporcumuz Alperen Arabacı yapılan test sonucu Covid çıktı ve karantinaya alındı.

TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ ENGELLENDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı da hemen harekete geçerek Sağlık Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı'nın girişimleri ile milli hentbolcumuzu ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilmek istedi.

Fakat bakanlıkların bu girişimi skandal bir tavır takınan Rum Kesimi'nin uçuş izni vermemesi ile engellendi.

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Türkiye'nin mücadele içerisinde bulunduğu Terör örgütlerine ofis açma izni veren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin milli sporcumuzun sağlığı konusunda sergilediği tavır büyük tepkiyle karşılandı.

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#Hentbol Avrupa Şampiyonası#Alperen Arabacı#Güney Kıbrıs Rum Kesimi

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