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Milli hentbolcularımızdan büyük başarı! Güney Kıbrıs'tan turla dönüyoruz

#A Milli Erkek Hentbol Takımı#2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası#Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Milli hentbolcularımızdan büyük başarı Güney Kıbrıstan turla dönüyoruz

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası birinci ön eleme turu rövanş maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 29-26'lık skorla yenerek ikinci eleme turu grup müsabakalarında oynamaya hak kazandı.

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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Eleftheria Spor Salonu'nda oynanan ve Slovakya'dan Michal Badura ve Jaroslav Ondogrecula yönettiği maçın ilk 20 dakikasında 8-5 skor üstünlüğü ele geçiren Milli Takımımız, ilk devreyi de 14-11 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Ay-yıldızlı ekibimiz maçı 29-26 kazandı. Maçta 12 gol kaydeden Görkem Biçer maçın en skorer ismi oldu.

İstanbul'da Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanan ilk maçı da 35-28 kazanan A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Eleme Turu'na yükseldi.

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Okan Halay yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi maçı kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:

Coşkun Göktepe, Taner Günay, Yunus Özmusul, Samet Kanberoğlu (1), Harun Hacıoğlu (2), Alp Eren Pektaş, Halil İbrahim Öztürk (5), Enes Gümuşok (4), Onur Ersin, Ozan Erdoğan (3), Görkem Biçer (12), Emre Engin, İlkan Keleşoğlu, Atila Zaman (2)

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#A Milli Erkek Hentbol Takımı#2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası#Güney Kıbrıs Rum Kesimi

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