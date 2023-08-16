Guidetti’yi isyan ettiren vize komedisi

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Bazı Avrupa ülkelerinin son dönemde Türk vatandaşlarına uyguladığı vize engeli bu kez sadece bizi değil, dünyaca ünlü bir İtalyan antrenörü isyan ettirdi... Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı’nın yanı sıra Sırbistan Kadın Milli Takımı’nı çalıştıran Giovanni Guidetti’nin teknik ekibinde yer alan iki Türk antrenör, Belçika vize vermediği için Avrupa Şampiyonası’na gidemedi. Guidetti’nin sosyal medya hesabından duyurduğu, ‘bu kadarına da pes’ dedirten olay şöyle gelişti:

GUiDETTi, EKiBiNE ÜÇ TÜRK ALMIŞTI

15 yıldır Vakıfbank’ı çalıştıran ve Türk voleybolcu Bahar Toksoy ile evli olan Giovanni Guidetti, geçtiğimiz aralık ayında son Dünya Şampiyonu Sırbistan’ın başantrenörlüğüne getirilince, teknik ekibinde iki Türk antrenör; Saim Pakkan ve Ahmetcan Erşimşek ile istatistikçi Fatih Yağcı’ya yer verdi. Bugün başlayan ve 3 Eylül’e kadar devam edecek olan 2023 Avrupa Şampiyonası’nda A Grubu’nda yer alan Sırbistan Milli Takımı kafilesi, 15 gün önce grup maçlarını oynayacağı Belçika’ya girebilmek için vize başvurusunda bulundu.

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SIRBiSTAN FEDERASYONU DA DEVREYE GiRDi AMA OLMADI

Guidetti ve sporcularla birlikte ikinci yardımcı antrenör Ahmetcan Erşimşek’e vize veren Belçika makamları, birinci yardımcı Saim Pakkan ile istatikçi Fatih Yağcı’ya olumsuz yanıt verdi. Yetkililer bu şoke edici kararın sebebinin sorulması üzerine, “Şampiyona sonrası sizin geri döneceğinize dair bir kanaat oluşmadı” cevabını verdi. Sırbistan Voleybol Federasyonu da devreye girmelerine karşın sorun çözülemeyince Guidetti, sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıp yaşananlara şöyle isyan etti

SPOR, SINIRLARI KALDIRIR AMA...

“Spor, ülkeler ve insanlar arasındaki sınırları ortadan kaldıran bir dostluk köprüsüdür. Kötü haber; Türk pasaportu bulunan iki yardımcı antrenörüm vize sorunu nedeniyle CEV EuroVolley 2023’te takımla birlikte olamıyorlar. Bu durum voleybolun marka değerine büyük zarar veriyor. Son 15 gündür sorunu çözmeye çalışıyoruz ama henüz bir sonuç alamadık. Onlar üst seviye antrenörler, en iyi organizasyonlarda olmayı hak ediyorlar. Bir Türk sporcunun böyle vize sorunuyla son karşılaşması olur inşallah.”

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