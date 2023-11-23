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Grup lideri A Milli Futbol Takımı'nın şanssızlığı EURO2024'teki torba statüsü

Güncelleme Tarihi:

#EURO2024#A Milli Takım#Türkiye
Grup lideri A Milli Futbol Takımının şanssızlığı EURO2024teki torba statüsü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 07:00

Milliler grup liderlerine öncelik tanıyan statünün azizliğine uğradı. Tarihinde ilk kez grup lideri olarak elemeleri geçen Milli Takım ikinci torbada. Ancak grubunu lider bitiren UEFA 47.’si Arnavutluk da aynı torbada. Gruplarını ikinci bitiren İtalya ve Hollanda ise alt torbalarda kalarak ay yıldızlılarımızın potansiyel rakibi oldular.

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Toplam 24 takımın 6 grupta yer alacağı Euro 2024’ün kuraları 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 20.00’de Hamburg’daki Elbphilharmonie’de çekilecek. Takımlar elemelerdeki derecelerine göre torbalara ayrılırken tarihinde ilk kez bir eleme grubunu lider bitiren Milli Takımımız kurada ikinci torbada yer alacak. Ancak UEFA’nın Euro 2024’teki statüsü ay yıldızlıları ilginç bir duruma soktu. Millilerimiz ikinci torbada olmalarına karşın, Avrupa’nın önde gelen ekiplerinin üçüncü veya dördüncü torbada olması nedeniyle istediği avantajı elde edemedi.

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ÖNEMLi OLAN GRUPTAKi YER

Statü gereği torbalarda öncelik grup birincilerinde olduğundan, Romanya ve Arnavutluk gibi UEFA sıralamasında geride olan takımlar 2. torbaya girebildi. Son Avrupa şampiyonu İtalya ikinci olduğundan ancak son torbadan kendisini Euro 2024’e atabildi. Keza eski şampiyonlardan Hollanda da ikinci olduğundan ve eleme performansı iyi olmadığından üçüncü torbaya girdi. Yani Milliler ikinci torbada olmalarına karşın alt torbalardaki bu iki ekiple aynı grupta yer alabilir.

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UEFA eğer ülkeler sıralamasını baz alsaydı ortaya bambaşka bir tablo çıkacaktı... Milliler yine ikinci torbada yer alacaktı ancak bu kez üçüncü ve dördüncü torbalardan gelecek ekiplerin tamamı daha mütezavı takımlar olacaktı.

MEVCUT STATÜYE GÖRE TORBALAR

1. TORBA
Almanya
Portekiz
Fransa
İspanya
Belçika
İngiltere

2. TORBA
Macaristan
Türkiye
Romanya
Danimarka
Arnavutluk
Avusturya

3. TORBA
Hollanda
İskoçya
Hırvatistan
Slovenya
Slovakya
Çekya

4. TORBA
İtalya
Sırbistan
İsviçre
Play-off galibi
Play-off galibi
Play-off galibi

UEFA SIRALAMASI BAZ ALINMIŞ OLSAYDI

1. TORBA
İngiltere
İspanya
İtalya
Almanya
Hollanda
Fransa

2. TORBA
Portekiz
Belçika
Türkiye
İskoçya
Avusturya
İsviçre

3. TORBA
Çekya
Danimarka
Sırbistan
Hırvatistan
Romanya
Macaristan

4. TORBA
Slovakya
Slovenya
Arnavutluk
Play-off galibi
Play-off galibi
Play-off galibi

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#EURO2024#A Milli Takım#Türkiye

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