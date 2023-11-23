Grup lideri A Milli Futbol Takımı'nın şanssızlığı EURO2024'teki torba statüsü

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Toplam 24 takımın 6 grupta yer alacağı Euro 2024’ün kuraları 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 20.00’de Hamburg’daki Elbphilharmonie’de çekilecek. Takımlar elemelerdeki derecelerine göre torbalara ayrılırken tarihinde ilk kez bir eleme grubunu lider bitiren Milli Takımımız kurada ikinci torbada yer alacak. Ancak UEFA’nın Euro 2024’teki statüsü ay yıldızlıları ilginç bir duruma soktu. Millilerimiz ikinci torbada olmalarına karşın, Avrupa’nın önde gelen ekiplerinin üçüncü veya dördüncü torbada olması nedeniyle istediği avantajı elde edemedi.

ÖNEMLi OLAN GRUPTAKi YER

Statü gereği torbalarda öncelik grup birincilerinde olduğundan, Romanya ve Arnavutluk gibi UEFA sıralamasında geride olan takımlar 2. torbaya girebildi. Son Avrupa şampiyonu İtalya ikinci olduğundan ancak son torbadan kendisini Euro 2024’e atabildi. Keza eski şampiyonlardan Hollanda da ikinci olduğundan ve eleme performansı iyi olmadığından üçüncü torbaya girdi. Yani Milliler ikinci torbada olmalarına karşın alt torbalardaki bu iki ekiple aynı grupta yer alabilir.

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UEFA eğer ülkeler sıralamasını baz alsaydı ortaya bambaşka bir tablo çıkacaktı... Milliler yine ikinci torbada yer alacaktı ancak bu kez üçüncü ve dördüncü torbalardan gelecek ekiplerin tamamı daha mütezavı takımlar olacaktı.

MEVCUT STATÜYE GÖRE TORBALAR

1. TORBA

Almanya

Portekiz

Fransa

İspanya

Belçika

İngiltere

2. TORBA

Macaristan

Türkiye

Romanya

Danimarka

Arnavutluk

Avusturya

3. TORBA

Hollanda

İskoçya

Hırvatistan

Slovenya

Slovakya

Çekya

4. TORBA

İtalya

Sırbistan

İsviçre

Play-off galibi

Play-off galibi

Play-off galibi

UEFA SIRALAMASI BAZ ALINMIŞ OLSAYDI

1. TORBA

İngiltere

İspanya

İtalya

Almanya

Hollanda

Fransa

2. TORBA

Portekiz

Belçika

Türkiye

İskoçya

Avusturya

İsviçre

3. TORBA

Çekya

Danimarka

Sırbistan

Hırvatistan

Romanya

Macaristan

4. TORBA

Slovakya

Slovenya

Arnavutluk

Play-off galibi

Play-off galibi

Play-off galibi