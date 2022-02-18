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Göztepe'ye Jahovic'ten sevindiren haber! Galatasaray maçında...

#Göztepe#Adis Jahovic#Süper Lig
Göztepeye Jahovicten sevindiren haber Galatasaray maçında...

Spor Toto Süper Lig’de pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda Galatasaray’ı konuk edecek Göztepe’ye Adis Jahovic’ten müjdeli haber geldi.

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Sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık yüzünden ligde Altay ve Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Beşiktaş maçlarını kaçıran Makedon forvetin iyileştiği ifade edildi. Takımla idmanlara başlayan tecrübeli golcünün Galatasaray karşılaşmasında sahaya 11’de çıkacağı kaydedildi.

Jahovic’ten gelen iyi haberle rahatlayan sarı-kırmızılılarda stoper Atınç Nukan ve golcü Cherif Ndiaye ise henüz çalışmalara başlayamadı. Atınç ve Ndiaye’nin büyük ihtimalle Galatasaray maçına yetişemeyecekleri bildirildi.

Göztepe’de cezalı sona eren orta saha Nwobodo ve defans Arslanagic de Galatasaray maçında sahada olacak. Hatayspor karşılaşmasında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Atakan ise pazartesi akşamı forma giyemeyecek.

Göztepe’de Galatasaray maçının biletleri ise satışa çıktı. Bilet fiyatları 6’ncı kategori 25, 5’inci kategori 50, 4’üncü kategori 75, 3’üncü kategori 100, 2’nci kategori 225 ve 1’inci kategori 375 TL olarak belirlendi. Kritik maçta Gürsel Aksel Stadı’nı tamamen doldurması beklenen taraftarların biletlere yoğun ilgi gösterdiği açıklandı.

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#Göztepe#Adis Jahovic#Süper Lig

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