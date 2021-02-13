Göztepe'nin konuğu Başakşehir! Eksikler...

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Medipol Başakşehir karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.



Ligde 26 puan ve averajla 12. sırada bulunan Göztepe, Ünal Karaman göreve geldikten sonra çıktığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.



Son 3 maçını kaybeden ve 6 haftadır kazanamayan Medipol Başakşehir, dün Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un Çaykur Rizespor'u yenmesiyle 24 puan ve averajla düşme hattına geriledi.



Süper Lig'de rakibiyle oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Göztepe, 4 gol atıp kalesinde 11 gol gördü. İzmir'deki 3 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, sadece 1 gol attığı iç sahada 7 gol yedi.

Başakşehir'de son durum

Ligde son altı maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 18. sırada girdi. Son dört maçından galibiyet alamayan Göztepe ise 26

puanla 12. durumda.



- Eksikler



Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Junior Caiçara, Nacer Chadli, Bolingoli, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner ve Mete Kaan Demir bu mücadelede forma giyemeyecek.



Sakatlıkları geçen Rafael ve Mehmet Topal'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.



Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Deniz Türüç ve Giuliano'nun durumu ise maç günü netlik kazanacak.



- Üç futbolcu ceza sınırında



Bu sezon üçer sarı kart gören Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir, Göztepe müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.



Bu iki futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 26. haftada Trabzonspor'u konuk edeceği mücadelede forma giyemeyecek.



Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner de ceza sınırında bulunan bir diğer isim.

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