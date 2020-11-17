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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 15:40 | Son Güncelleme:

Göztepe'den anlamlı hareket! Depremden etkilenen vatandaşlara...

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Göztepe'den anlamlı hareket! Depremden etkilenen vatandaşlara...
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında futbolcuların giydiği formaların satışından elde edilecek geliri İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayacak.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "MatchWornShirt.com" ile yapılan iş birliği sonucunda maç formalarının açık artırma ile satışa sunulacağı bildirildi.

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Süper Lig'in 8. haftasında oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında futbolcuların giydiği formaların imzalı olarak "www.matchwornshirt.com/club/Goztepe" adresinde satışa sunulduğunun belirtildiği açıklamada, "Bu maça özel olarak açık artırma sonucu satılacak formalardan elde edilecek gelirin tamamı depremzede ailelere yardım için kullanılacak." ifadelerine yer verildi.

Sitede açık artırmaya konulan formalara en düşük 89 avro teklif verilebiliyor.

 

Göztepeden anlamlı hareket Depremden etkilenen vatandaşlara...

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