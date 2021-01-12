Göztepe’de yeni teknik direktör adayı Christoph Daum!

İlk başta Ünal Karaman isminin gündeme geldiği sarı-kırmızılılarda Tolunay Kafkas, Christoph Daum, Hüseyin Eroğlu ve İbrahim Üzülmez gibi çalıştırıcıların listede olduğu öğrenildi.

Başkan Mehmet Sepil bu defa Süper Lig tecrübesi fazla olan bir teknik direktörü takımın dümenine getirmeyi düşündüğü de öğrenildi.

Ara transfer döneminde şu ana kadar Ankaraspor’dan Beykan Şimşek ve Belçika’nın Anderlecht takımından Peter Zulj’u kadrosuna dahil eden Göztepe’nin Mory Konate’yle de anlaştığı ileri sürüldü.

Son olarak Belçika’da St. Truiden forması giyen 27 yaşındaki Gineli futbolcunun İzmir’e davet edildiği bildirildi.

Almanya’da VFL Alfter, Erndtebrück ve Borussia Dortmund’ta da oynayan deneyimli futbolcu bu sezon St. Truiden’de 7 müsabakaya çıktı.

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