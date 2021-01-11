MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Ünal Karaman ile görüşmeler başladı! Göztepe...
GeriFutbol Son Dakika | Ünal Karaman ile görüşmeler başladı! Göztepe...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 11.01.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ünal Karaman ile görüşmeler başladı! Göztepe...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut ile yol ayrımına gidilmesinin ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı kırmızılı yönetimin Ünal Karaman ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Göztepe'de yeni teknik direktör kim olacak? Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Göztepe'de teknik arıza yaşandı. Antalyaspor'a İzmir'de 1-0 mağlup olarak üst üste 6 maçtır kazanamayan Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut, istifasını pazar günü yönetime sundu.

Yönetim, genç teknik adamın istifasını kabul ederek "Kan değişikliğini" uygun buldu. Göz-Göz'de Palut dönemi resmen sona ererken yönetim, devam eden ara transfer dönemi ve lig maçlarını da düşünerek yeni bir teknik direktör için hemen kolları sıvadı.

Son Dakika | Ünal Karaman ile görüşmeler başladı Göztepe...

FAVORİ ÜNAL KARAMAN

Bakan Mehmet Sepil'in gündeme getirdiği ilk ismin Ünal Karaman olduğu öğrenildi. Geçen sezon da Tamer Tuna'nın istifasının ardından adı Göztepe ile anılan Karaman'ın bu kez takımın başına getirilebileceği öğrenildi.

Yönetimin Ünal Karaman'ın yanı sıra Tolunay Kafkas, Bülent Korkmaz ve Aykut Kocaman isimlerini de yedekte bekletiyor.

Son Dakika | Ünal Karaman ile görüşmeler başladı Göztepe...

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle