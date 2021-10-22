Göztepe'de Trabzonspor maçı öncesi 3 eksik!

Teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmanı şut çalışması ile tamamladı.
İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Wilker Jose Angel Romero ve Marko Mihojevic, antrenmanda yer almadı. Sarı-kırmızılı ekipte Halil Akbunar'ın durumu maç saatinde belli olacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Trabzonspor müsabakasında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.