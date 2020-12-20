Göztepe'de kahreden seri

Ligde ilk mağlubiyetini 5. haftada Fenerbahçe önünde aldıktan sonra Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarını kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, geçen hafta 3-2 kaybedilen Çaykur Rizespor maçıyla üst üste kötü sonuçlara imza attı. Rizespor yenilgisinin ardından Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Bursaspor'a uzatma dakikalarında 5-4 kaybedip turnuvada elenen Göztepe, evinde Hatayspor'a da boyun eğerek taraftarını kahretti.







Hatayspor müsabakasında vasat bir oyun sergileyen Göz-Göz, özellikle geriye düştükten sonra pozisyon bulmakta zorlandı. Alınan 1-0'lık yenilginin ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör İlhan Palut, "Maçın ilk yarısına baktığımızda dengede giden bir oyun vardı. Pozisyon anlamında duran toplardan ve Guilherme ile önemli fırsatları kaçırdık. İkinci yarıya da iyi başladık, Soner’le bir pozisyona daha girdik. Ancak anlamsız bir penaltıyla geriye düştük. Bu dakikadan sonra rakibimiz kalesini iyi korudu. Biz ise rakip sahada boşluklar bulmakta zorlandık. Golden sonra istediğimiz gibi üretken değildik" diye konuştu.



PENALTIKOLİK OLDU

Göztepe bu sezon Süper Lig'de penaltıdan yediği gollerle yıkıldı. Ligde rakip takımların en çok penaltı kullandığı ekip olan sarı-kırmızılılar aleyhine tam 8 penaltı düdüğü çalındı.

Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor (2) ve Hatayspor, Göztepe ile oynanan maçlarda penaltı kullandı. Ankaragücü'nden Endri Çekici'nin kullandığı penaltıyı kaleci İrfan Can kurtardı. Yine Çaykur Rizespor maçında Boldrin'in penaltısını çıkaran İrfan Can, seken topta Skoda'nın golüne engel olamadı.

Göztepe aleyhine penaltı düdüğü çalındığı 7 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Ankaragücü'nü 3-1 yenen İzmir ekibi, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'a yenilip Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve BB Erzurumspor'la berabere kaldı. Göztepe salı günü deplasmanda Galatasaray'ın rakibi olacak.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...