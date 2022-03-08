Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Göztepe’de ilk aday Tomas! Aybaba ve Atan listede...

#Göztepe#Süper Lig#Stjepan Tomas
Göztepe’de ilk aday Tomas Aybaba ve Atan listede...

Spor Toto Süper Lig’de üst üste 5’inci mağlubiyetini evinde Kasımpaşa karşısında alan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ile yollar ayırılırken, görev için en kuvvetli aday ise Stjepan Tomas oldu.

Haberin Devamı

Son 10 haftaya kurtuluş barajının 5 puan gerisinde düşme hattında giren sarı-kırmızılıların Stjepan Tomas’la bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Hırvat teknik adamla temasların olumlu gittiği ve Tomas’ın bir aksilik olmazsa Göztepe’nin yeni çalıştırıcısı olacağı belirtildi.

Futbolculuk kariyerinde Türkiye’de Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor ve Bucaspor’da oynayan Tomas, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor’da teknik direktörlük görevini yürüttü. 

Antalyaspor’u 2019-2020 sezonunda çalıştıran Tomas, kırmızı-beyazlılarla 8 resmi maça çıktı. Antalyaspor’un başında sadece 1 galibiyet alabilen Tomas, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Stjepan Tomas, 2020-2021’de ise Çaykur Rizespor’un çalıştırıcısı oldu. Rize ekibinde 21 resmi maçta sahaya inen 46 yaşındaki çalıştırıcı 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

Haberin Devamı

Göztepe’nin ilk aday olarak belirlediği Tomas’la anlaşamaması durumunda Samet Aybaba ve Çağdaş Atan gibi isimleri listesinde tuttuğu kaydedildi.

Göztepe’de ilk aday Tomas Aybaba ve Atan listede...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göztepe#Süper Lig#Stjepan Tomas

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu
Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu
Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna