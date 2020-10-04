Göztepe’de İlhan Palut takımından memnun! 4 maçta 6 puan...

Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup 6 puan toplayan sarı-kırmızılıların teknik direktörü İlhan Palut tablodan memnun olduğunu söyledi.

Ligin ilk haftalarının zorlu geçtiğini anlatan Palut, "Milli maç arasına yenilmemiş bir takım olarak girmek sevindirici. Daha fazla puan toplayabilirdik. Evimizde 2-2 berabere kaldığımız Gaziantep FK maçında galibiyeti son dakikada yediğimiz golle kaçırdık ancak durumumuzdan mutluyum" dedi.

Milli maç arasında yeni transferlerin takıma daha fazla uyum sağlayacağını ve sakat oyuncuların takıma döneceğini dile getiren Palut, "Bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Hafta sonu Menemenspor’la hazırlık maçı yapacağız. Başakşehir maçına da galibiyet parolasıyla başladık. Başakşehir ilk yarıda bize karşı reaksiyon gösterdi. Maalesef biz buna karşılık veremedik. İlk 45 dakikada oyun standartlarımızın altındaydı. İkinci devrede de rakibimiz atakları oldu ama biz bu ataklara karşılık vermeyi başardık. Özetle, ikinci yarıdaki oyundan memnunum. Futbolun gerekliliklerini yerine getireceğiz. Heyecan veren futbol oynamak istiyoruz ancak Başakşehir karşısında heyecanımız eksikti" diye konuştu.

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