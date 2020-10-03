Başakşehir 0-0 Göztepe (Maçın özeti)

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Başakşehir ile Göztepe, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve hakem Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından son şampiyon Başakşehir 4. haftada da galibiyet alamadı ve puanını 1 yaptı. Göztepe ise 6 puana yükseldi.

- Bu sezon golü yok



Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4. karşılaşmada da gol atmayı başaramadı.



Ligin ilk üç haftasında Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla mağlup olan turuncu-lacivertli ekip, Göztepe ile golsüz berabere kaldı.



- Göztepe'den üst üste 3. beraberlik



Süper Lig'de sezona Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başlayan Göztepe, sonraki üç maçında rakipleriyle yenişemedi.



İzmir ekibi, ligdeki son 3 maçında Yeni Malatyaspor ile 1-1, Gaziantep FK ile 2-2 ve Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

8. dakikada Visca'nın sağdan yaptığı ortada, ceza yayı önünde topla buluşan Ponck'un yerden sert şutunda top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

32. dakikada Aleksic'in soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Ponck'un uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten farklı şekilde dışarı gitti.

33. dakikada sağdan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın içeriye çıkardığı ve penaltı noktası üzerindeki Demba Ba'nın dokunamadığı top sol çaprazdaki Mete Kaan Demir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Atınç Nukan çizgi üzerinden kafayla topu çıkartarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısını golsüz berabere sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

53. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

56. dakikada Crivelli'nin sağ kanattan yerden ortasına, arka direkte topla buluşan Mete Kaan Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

66. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın uzak mesafeden çektiği sert şutta, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın son anda müdahale ettiği top yandan kornere gitti.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Kısal, Samet Çiçek

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck (Dk. 90 Enes Karakuş), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 68 Mahmut Tekdemir), Aleksic, Visca, Mete Kaan Demir (Dk. 68 Kerim Frei), Crivelli (Dk. 90 Berkay Özcan), Demba Ba (Dk. 83 Guldbrandsen)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir (Dk. 59 Burekovic), Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 83 Poko), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 77 Cherif Ndiaye), Mossoro (Dk. 46 Guilherme), Brown Ideye (Dk. 83 Efe Binici)

Sarı kartlar: Dk. 36 Tripic, Dk. 89 Poko (Göztepe), Dk. 85 Okan Buruk (Teknik direktör), Dk. 90 1 Epureanu (Medipol Başakşehir)

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