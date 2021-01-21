Son Güncelleme:
Göztepe'de Guilherme ile yollar ayrıldı!
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Guilherme'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıkladı.
Göztepe'nin açıklaması şu şekilde:
Guilherme ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Guilherme’ye katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle