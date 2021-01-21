Göztepe'de Guilherme ile yollar ayrıldı!

Göztepe'nin açıklaması şu şekilde:

Guilherme ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Guilherme’ye katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz.

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