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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 15:00 | Son Güncelleme:

Göztepe'de Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor! Pas, hücum, savunma...

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Göztepe'de Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor! Pas, hücum, savunma...
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Süper Lig'in 3. haftasında 26 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı.

 

Göztepede Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor Pas, hücum, savunma...

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