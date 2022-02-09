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Göztepe'de El Maestro'nun Beşiktaş planı

#Ziraat Türkiye Kupası#Göztepe#Beşiktaş
Göztepede El Maestronun Beşiktaş planı

Spor Toto Süper Lig’de son olarak Gürsel Aksel Stadı’nda ezeli rakibi Altay’a 2-0 yenilen Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Beşiktaş’ın konuğu olacak.

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Vodafone Park’ta saat 20.30’da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan taraf adını çeyrek finale yazdıracak. Maçın 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Bu süreçte de maç berabere tamamlanırsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. 

Konuk Göztepe’de sakatlığı süren golcü Adis Jahovic, İstanbul’da forma giyemeyecek. Teknik direktör Nestor El Maestro’nun sahaya as kadroyla çıkması bekleniyor.

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Altay yenilgisini telafi edeceklerini ifade eden El Maestro, "Kupa bizim için önemli. Beşiktaş güçlü bir rakip ancak sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız. Taraftarımızın bizden beklentilerini biliyoruz. Önce Beşiktaş ardından ligde Hatayspor karşılaşmalarını kayıpsız geçip önümüze bakacağız" dedi.

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#Ziraat Türkiye Kupası#Göztepe#Beşiktaş

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