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Son dakika: Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

#Beşiktaş#Şenol Güneş#Ahmet Nur Çebi
Son dakika: Şenol Güneşten Beşiktaş açıklaması

Yeni sezonda Beşiktaş'ın teknik direktörü olacağı konuşulan Şenol Güneş, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

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Beşiktaş'ta yaşadığı iki şampiyonluk sonrası Milli Takım'a giden ve EURO 2020 sonrasında görevinden ayrılan Şenolo Güneş'in yeni sezonda Beşiktaş'a geri döneceği uzun zamandır konuşuluyordu.

Deneyimli teknik adam, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Şenol Güneş; "Benim yazılıp çizilenlerden ne haberim var ne de alakam... Ortada bir anlaşma filan yok. Ayrıca şu anda Beşiktaş’ın bir hocaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

2Gedson Fernandes transferini Şenol Güneş yaptırdı' iddiası...

Çeşitli basın kuruluşlarında Şenol Güneş'in Başkan Ahmet Nur Çebi ile el sıkıştığı ve Gedson Fernandes transferinin onun isteği doğrultusunda yapıldığı iddia edilmişti.

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