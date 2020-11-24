Göztepe'de Cherif Ndiaye şov başladı
Süper Lig’de son olarak Gürsel Aksel Stadı’nda puan cetvelinin son sırasındaki MKE Ankaragücü’nü 3-1 yenerek 6 maç aradan sonra kazanan Göztepe’de golcü Cherif Ndiaye şova başladı.
Sezon başında Hirvatistan’ın Gorica takımından kadroya dahil olan ve oynadığı ilk 6 karşılaşmada sessiz kalan Senegalli forvet son 2 mücadalede, 3 gol atarak yıldızlaştı.
Siftahı deplasmanda 1-1 biten Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında yapan 24 yaşındaki oyuncu, Ankaragücü önünde 2 gol birden atarak galibiyette başrol oynadı.
Özellikle son 2 sezondur hem gol yollarında hem de forvetlerde büyük sıkıntılar yaşayan Göz-Göz’de Nidaye’nin bu performansı teknik ekibi umutlandırdı. Göztepe’nin diğer golcüsü Brown Ideye ise 1 gol atabildi. Ideye’nin sakatlanmasıyla formayı kapan Ndiaye bulduğu şansı çok iyi değerlendirmiş oldu.
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