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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 13:54 | Son Güncelleme:

Göztepe, Yeni Malatyaspor'a hazır!

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Göztepe, Yeni Malatyaspor'a hazır!
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Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde dar alanda oyun oynadı.

Göztepe'de tedavisi devam eden Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip saat 16.00'da hava yoluyla Malatya'ya gidecek.

Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Yeni Malatyaspor-Göztepe maçında hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

 

Göztepe, Yeni Malatyaspora hazır

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