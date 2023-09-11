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Göztepe, Trabzonspor'dan Paul Onuachu'ya karşılık Enis Destan'ı istiyor

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#Transfer#Göztepe#Trabzonspor
Göztepe, Trabzonspordan Paul Onuachuya karşılık Enis Destanı istiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 07:00

Göztepe, Trabzonspor’un genç golcüsünü istiyor. Göztepe’nin yüzde 70 hisselerini elinde bulundurup aynı zamanda Southampton’ı yöneten Sport Republic, Fırtına’ya verdiği Onuachu’ya karşılık Enis’i Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk kovalayan İzmir ekibine istiyor.

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Trabzonspor’un Southampton’dan Nijeryalı forvet Paul Onuachu’yu transfer etmesinin ardından bordo-mavililerin golcüsü Enis Destan’a Göztepe yolu göründü. Daha önce Karadeniz ekibinden orta saha Kerem Şen ve forvet Batuhan Kör’ü kadrosuna dahil etmeyi planlayan Göz-Göz’ün Kerem’in yanı sıra Enis Destan’ı da istediği ifade edildi.

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SPORT REPUBLiC ISRARCI 

Göztepe’nin yüzde 70 hisselerini elinde bulundurup aynı zamanda Southampton’ı yöneten Sport Republic şirketinin ısrarcı olduğu ve Trabzonspor’la yaptığı görüşmelerde en kısa zamanda sonuca varacağı kaydedildi.

SON KARAR YÖNETiMiN

Geçen sezondan bu yana gol yollarında sorun yaşayan Göztepe’de de teknik heyetin Enis konusunda çok istekli olduğu vurgulandı. Bordo-mavili takımla 3 maça çıkıp 103 dakika sahada kalan Enis, Süper Lig’de 2 gol atmayı başardı. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica’nın 21 yaşındaki genç forveti ise bırakmak istemediği, son kararı yönetimin vereceği dile getirildi.

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#Transfer#Göztepe#Trabzonspor

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