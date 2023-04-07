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Göztepe tek golle kazandı, Samsunspor'un serisi sona erdi

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#Samsunspor#Göztepe #1. Lig
Göztepe tek golle kazandı, Samsunsporun serisi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 22:47

Spor Toto 1. Lig’in 31. hafta maçında Samsunspor’u konuk eden Göztepe, rakibini tek golle mağlup etti.

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Göztepe, sahasında lider Samsunspor'u Mamah'ın golüyle 1-0 mağlup ederek rakibinin 20 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Maçtan dakikalar

9. dakikada İsmail’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, iyi yükselen Emir topu ağlara gönderdi. VAR’dan gelen uyarıyla Emir’in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

21. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahasında bulunan Laura, topu Cihan’a indirdi. Cihan, kale önündeki uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

40. dakikada Traore, pasını sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Obinna’ya verdi. Topla birlikte ceza sahasına giren Obinna, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Szumski, gole izin vermedi.

51. dakikada Yalçın’ın kendi yarı sahasının ortasından attığı uzun topa hareketlenen Obinna, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi çalımlayan Obinna, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

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56. dakikada Tanque ceza sahası içinde topu kale önüne gönderdi. Kaleye paralel giden topa Laura ve Soner Aydoğdu dokunamadı.

81. dakikada sol kanattan Laura’nın yerden ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Fofona’nın şutu üstten az farkla auta gitti.

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Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Cem Özbay xx, Oğuz Kağan Çalışır xx

Göztepe: Arda Özçimen xx, Emir Ortakaya x (Erhan Gottwalt dk. 46 xx), İsmail Köybaşı xx, Dino Arslanagic xx, Tarık Çamdal xx, Atınç Nukan xx, Aliou Traore xx (Michee Ngalina dk. 71 x), Romal Palmer xx, Yalçın Kayan xx (Hikmet Çiftçi dk. 85 ?), Obinna Mamah xxx, Marko Kvasina xx

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Yunus Emre Gedik, Uğur Kaan Yıldız, Yasin Öztekin, Tuğbey Akgün, Ajdin Hasic, Ali Akman

Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu

Samsunspor: Jakub Szumski xx, Ali Ülgen xx (Moryke Fofana dk. 78 x), Zeki Yavru x, Soner Gönül xx, Yusuf Abdioğlu xx, Cihan Kahraman x (Emre Gültekin dk. 46 x), Soner Aydoğdu xx (Emre Demir dk. 78 x), Youssef Bennasser x (Osman Çelik dk. 64 x), Yunus Emre Çift xx, Gaetan Laura x, Douglas Tanque x (Tomane dk. 64 x)

Yedekler: Aykut Özer, Mücahit Albayrak, Ali Kaan Güneren, Ahmet Sagat, Polat Yaldır

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Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Obinna Mamah (dk. 51) (Göztepe)

Sarı kartlar: Aliou Traore, Romal Palmer (Göztepe), Soner Gönül, Yusuf Abdioğlu (Samsunspor)

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#Samsunspor#Göztepe#1. Lig

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