Canlı Anlatım: Konyaspor Antalyaspor maçı

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Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.
CANLI ANLATIM
İkinci yarı oynanıyor
Konyaspor: 1
Antalyaspor: 1
Goller: 24' Muhammet Demir, 45' Haji Wright
İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bruno Paz, Moreno, Çekici, Muhammet, Diouf.
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Emrecan, Güray, Fernando, Fredy, Ufuk, Ndao, Larsson, Wright.
Konyaspor Antalyaspor MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 20.30'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 ekranlarından canlı izlenebiliyor.