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Canlı Anlatım: Konyaspor Antalyaspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Konyaspor#Antalyaspor#Süper Lig
Canlı Anlatım: Konyaspor Antalyaspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 15:25

Konyaspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

İkinci yarı oynanıyor

Konyaspor: 1

Antalyaspor: 1

Goller: 24' Muhammet Demir, 45' Haji Wright

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bruno Paz, Moreno, Çekici, Muhammet, Diouf.

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Emrecan, Güray, Fernando, Fredy, Ufuk, Ndao, Larsson, Wright.

Konyaspor Antalyaspor MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20.30'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 ekranlarından canlı izlenebiliyor.

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#Konyaspor#Antalyaspor#Süper Lig

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