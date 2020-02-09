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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.02.2020 - 11:45,Son Güncelleme:/

Göztepe, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

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Göztepe, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Süper Lig'de 30 puanla 8. sırada yer alan Göztepe, 21. hafta mücadelesinde yarın Çaykur Rizespor ile İzmir'de karşılaşacak.

Ligin ikinci devresindeki 3 maçta yenilgisi bulunmayan ve bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, 21. haftaya 30 puanla 8. sırada girdi.

İkinci devreye Antalyaspor deplasmanında 3-0'lık galibiyetle başlayan Göztepe, daha sonra yeni stadı Gürsel Aksel Stadı'nda çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Geçen hafta Yukatel Denizlispor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'ndaki ikinci maçında yarın Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Cezalı kaleci Beto'nun forma giyemeyeceği Göztepe'de Deniz Kadah, Kerem Atakan Kesgin ve Ege Özkayımoğlu'nun da sakatlıkları bulunuyor.

Çaykur Rizespor'la 8. randevu

Çaykur Rizespor'la Süper Lig'de 8. maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, daha önceki 7 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Bu karşılaşmalarda 6 gol atıp kalesinde aynı sayıda gol gören Göztepe, ligin ilk devresinde deplasmandaki rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.

 

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