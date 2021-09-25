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Göztepe maçı öncesi Galatasaray'da 3 eksik!

#Galatasaray#Göztepe#Süper Lig
Göztepe maçı öncesi Galatasarayda 3 eksik

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Ligdeki son 4 maçını kazanamayan sarı-kırmızılı takımda 3 eksik bulunuyor.

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Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.

Ligde geride kalan 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, aldığı 8 puanla haftaya 11. sırada girdi.

İzmir temsilcisi ise 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Göztepe topladığı 5 puanla 7. hafta öncesinde 15. sırada yer buldu.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları devam edeb Arda Turan ile Sacha Boey'in yanı sıra cezası süren Marcao, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

SON 4 LİG MAÇINDA GALİBİYET YOK

Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçından galibiyet çıkaramadı.

Sezona GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle giren sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Galatasaray, son 2 müsabakada da Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'a yenildi.

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Geride kalan 6 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı ve 7. haftaya -1 averajla girdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 2 maçında gol atamadan mağlup oldu.

SON 32 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Galatasaray, Süper Lig'de 6. haftalar itibarıyla son 32 sezonun en kötü başlangıcını gerçekleştirdi.

1989-1990 sezonunun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 7 puan kazanan Galatasaray, sonrasındaki 31 sezonun aynı dönemlerinde en az 9 puan elde etti.

Sezona 2'de 2 ile giren ancak sonrasındaki 4 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılı ekip, 6 maç sonunda 8 puanda kalarak 1989-1990 sezonunda sonraki en kötü performansını sergiledi.

59. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 59. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 58 maçtan 33'ünü Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 90-41 üstünlüğü bulunuyor.

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#Galatasaray#Göztepe#Süper Lig