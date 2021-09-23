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Göztepe ligdeki son 14 maçta kalesini gole kapatamadı

#Göztepe#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Göztepe ligdeki son 14 maçta kalesini gole kapatamadı

Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Göztepe, ligde çıktığı son 14 karşılaşmada da kalesinde gol gördü.

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Ligde geride kalan 6 haftada tek galibiyetini Medipol Başakşehir karşısında alan Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'la berabere kalırken, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay ve Atakaş Hatayspor'a yenildi.

Sıralamada 5 puan ve averajla 16. durumda bulunan Göztepe, 7. hafta mücadelesinde 26 Eylül Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak.

- Süper Lig'de 14 maçta kalesini gole kapatamadı

Süper Lig'de en son geçen sezonun 33. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği karşılaşmada gol yemeyen sarı-kırmızılı daha sonra çıktığı 14 müsabakada kalesinde gole engel olamadı.

Bu müsabakalarda 19 gol atan İzmir temsilcisi, 26 gol yedi.

Göztepe, Süper Lig'de en son 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarını kapsayan 14 haftalık süreçte kalesini gole kapatamamıştı.

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#Göztepe#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri