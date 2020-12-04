MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe, Kayserispor'u ağırlayacak! Ideye Brown şüpheli...
GeriFutbol Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak! Ideye Brown şüpheli...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 09:58 | Son Güncelleme:

Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak! Ideye Brown şüpheli...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak! Ideye Brown şüpheli...
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen Göztepe, 11. hafta mücadelesinde yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Ligde İzmir'de MKE Ankaragücü'nü 3-1, geçen hafta da deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek üst üste 2 galibiyet alan Göztepe, haftaya 14 puan ve averajla 8. sırada girdi.

Teknik direktör Samet Aybaba'nın göreve gelmesinin ardından Galatasaray'la 1-1, Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor ise ligde 8 puanla 18. durumda yer alıyor.

Göztepe'de Ideye Brown'ın sakatlığı bulunuyor.



- Kayserispor ile 13. randevu

Hes Kablo Kayserispor'la Süper Lig'de 12 maça çıkan Göztepe, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 14 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 10 gol gördü.

 

Göztepe, Kayserisporu ağırlayacak Ideye Brown şüpheli...

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle