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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 09:44 | Son Güncelleme:

Göztepe, Kasımpaşa deplasmanında! Tek galibiyet 1959-60 sezonunda...

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Göztepe, Kasımpaşa deplasmanında! Tek galibiyet 1959-60 sezonunda...
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Göztepe, Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe maçında hakem Burak Şeker düdük çalacak.

İzmir ekibinde Stefano Napeleoni yarın forma giyemeyecek. Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan'ın durumları ise bugünkü antrenmandan sonra netleşecek.

Ligde ilk hafta Yukatel Denizlispor'u mağlup ettikten sonra Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarında 1'er puan alan sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta Fenerbahçe'ye yenilerek namağlup unvanını yitirmişti.

Sıralamada 6 puan ve averajla 10. durumda bulunan Göztepe'nin yarın karşılaşacağı Kasımpaşa ise 7 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.

- Kasımpaşa ile 15. randevu, tek galibiyet 1959-60 sezonunda

Süper Lig'de rakibiyle daha önce 14 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Kasımpaşa karşısında tek galibiyetini 1959-1960 sezonunda 4-1'lik skorla alan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da çıktığı 7 maçta sahadan 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.

 

Göztepe, Kasımpaşa deplasmanında Tek galibiyet 1959-60 sezonunda...

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