Göztepe iç transferde Napoleoni, Mossoro, Titi, Berkan ve Soner'le anlaştı

Lig bitiminde başta kaptan kaleci Beto olmak üzere Castro, Jerome, Reis, Wilczek ve Deniz'le yollarını resmen ayıran sarı-kırmızılılar, sözleşmeleri sona eren 5 futbolcusuyla her konuda anlaşma sağladı. Günlerdir Napoleoni, Mossoro, Titi, Berkan ve Soner'le görüşme halinde olan yönetim mutlu sona ulaştı.

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Teknik direktör İlhan Palut'un mutlaka kalmalarını istediği oyuncularla resmi sözleşmelerin hafta içinde atılması bekleniyor. Kurmayların teklifler alan altyapı patentli kanat oyuncusu Halil Akbunar'ı satmayı düşünmediği ancak stoperde görev yapan orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk için gelecek resmi teklifleri beklediği bildirildi.

ALPASLAN ÖZTÜRK İÇİN 2 MİLYON EURO İSTENİYOR

Wilczek'in Kopenhag'a satışından kasasına 900 bin Euro bonservis geliri koyan yönetimin Alpaslan için de 2 milyon Euro bonservis bedeli biçtiği ifade edildi. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un ilgilendiği deneyimli oyuncu için henüz resmi bir teklif gelmedi. Dış transferde şimdiye kadar sadece Kocaelisporlu golcü Burak'a imza attıran Göz-Göz'ün 18 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da başlayacak kamp öncesi listesindeki birçok oyuncuyu kadrosuna dahil etmesi bekleniyor. 18 Ağustos'a kadar çalışmalarını İzmir'de sürdürecek olan Göztepe 18-30 Ağustos tarihlerinde ise sezon öncesi kamp çalışmaları için Afyon'a gidecek.

TARAFTARDAN SEPİL'E DESTEK

Geçen yıldan bu yana devir edileceği iddiaları kesilmeyen Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, Kurban Bayramı öncesi, "Şartlar oluşursa Göztepe'yi daha değişik ellerin yönetimine devretmeye hazırım" açıklamasını yapıp, gelen tekliflere yeşil ışık yakarken, taraftarlar, eleştiriler üzerine Sepil'e sahip çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübü 6 yıl önce 2. Lig'den alarak Süper Lig'de kalıcı hale getiren, tarihindeki ilk stadına kavuşturan Sepil'e sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, "SeniYalnızBırakmayız" etiketiyle destek verdi. Binlerce taraftarın destek mesajı, etiketi Türkiye gündeminde ilk sıralara taşıdı.

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