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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 14:12 | Son Güncelleme:

Göztepe, Galatasaray maçına hazır! Takımda 4 eksik...

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Göztepe, Galatasaray maçına hazır! Takımda 4 eksik...
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Süper Lig'in 14. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcuların daha şut çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Kafilenin bugün hava yoluyla İstanbul'a gideceği bildirildi.

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Öte yandan Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Alpaslan Öztürk'ün sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 3 oyuncu da yarın forma giyemeyecek.

Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Göztepe karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

 

Göztepe, Galatasaray maçına hazır Takımda 4 eksik...

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