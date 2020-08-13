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GeriFutbol Göztepe, Fenerbahçe'den Harun Tekin'i istiyor! Alpaslan Öztürk transferinde takası gündemde...
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DHA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 14:54,Son Güncelleme:

Göztepe, Fenerbahçe'den Harun Tekin'i istiyor! Alpaslan Öztürk transferinde takası gündemde...

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Göztepe, Fenerbahçe'den Harun Tekin'i istiyor! Alpaslan Öztürk transferinde takası gündemde...
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Süper Lig’de 3 sezondur kalesini koruyan Portekizli yıldız Beto’yla yollarını ayıran Göztepe, 1 numaralı forma için arayışta.

Göz-Göz’ün daha önce gündeme aldığı isimlerden Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu İbrahim Sehic, İttifak Holding Konyaspor’la anlaşırken, Medipol Başakşehir’de 2 yıldır Mert Günok’un gerisinde yedek kalan, A Milli Takım’da ilk 11’deki yerini de kaybeden Volkan Babacan’ın ise Muslera’nın sakatlığıyla Galatasaray’a imza atması bekleniyor. 

Göztepe, Fenerbahçe’de 2018-19’da birinci kaleci olup geçen sezon Altay Bayındır’ın arkasında yedek bekleyen Harun Tekin, Belçika ekibi Antwerp’in yanı sıra A Milli Takım kadrosunda da yer alan Sinan Bolat ve Konyaspor’dan ayrılacağı öğrenilen Serkan Kırıntılı için nabız yokluyor.

Bu isimlere Süper Lig’den Beşiktaş dahil birçok kulübün daha talip olması transferde Göz-Göz’ün işini zorlaştırıyor.

Harun’un transferinin stoper Alpaslan Öztürk’e talip olan Fenerbahçe’yle takas yoluyla gerçekleşebileceği iddia edildi.

Sarı-kırmızılılar, koronavirüs pandemisi nedeniyle yeni sezonda yürürlüğe girecek yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi üzerine kaleye yabancı alternatif de bakıyor.

 

Göztepe, Fenerbahçeden Harun Tekini istiyor Alpaslan Öztürk transferinde takası gündemde...

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