Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası Volkan Demirel'den Pereira'ya eleştiri! "Anlam veremedim"

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İzmir'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kalarak lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düştüğü maçı yorumlayan Volkan Demirel, Pereira'nın İrfan Can Kahveci'yi oyundan almasını eleştirdi.

Maça 11'de başlayan ve Fenerbahçe'nin goldeki asistini İrfan Can Kahveci, 78. dakikada oyundan alınırken Pereira'nın kararını değerlendiren Volkan Demirel, "Crespo, bence bugün maçın yıldızıydı. İkinci sıraya da İrfan'ı yazabiliriz. İrfan'a bakıyorsunuz, asist yapmış. Her dakika skora katkı yapabilecek bir oyuncunun, çıkmasına bir anlam veremedim. Bu kadroya buralarda olunmamalı." dedi.