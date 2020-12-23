MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı!
GeriFutbol Göztepe, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 17:35 | Son Güncelleme:

Göztepe, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekipte futbolcular, Fatih Karagümrük karşılaşması için ilk çalışmasını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirdi.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda dünkü karşılaşmada uzun süre görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Göztepe, Guilhermeden 500 bin euro kazanacak
Göztepe, Guilherme'den 500 bin euro kazanacak

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra Guilherme, antrenmanda yer almadı.

 

Göztepe, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle