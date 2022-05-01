Canlı: Göztepe - Çaykur Rizespor maçı

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Süper Lig'de 30 puanla kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, Göztepe'ye konuk oluyor. Rizespor, bu maçta puan kaybetmesi halinde Süper Lig'e veda edecek.

Maçta ikinci yarı oynanıyor

Göztepe 1-5 Çaykur Rizespor

Goller: 7' Makana Baku, 16' Kahraman Demirtaş (KK), 19' Cisse, 34 ve 53' Gedson Fernandes, 68' Yusuf Sarı

Ligin 34. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 6-0 kaybeden yeşil-mavililer, 34 maç sonunda 30 puan ve averajla ligin 18. sırasında yer alıyor.

Göztepe: Piric, Murat, Atakan, Kahraman, Moubandje, Yalçın, Tijanic, Baku, Halil, Jahovic, Lourency.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Emir Han, Eren, Phiri, Gedson, Sabo, Yusuf Sarı, Cisse, Bolasie.

GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe - Çaykur Rizespor maçı saat 20:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.