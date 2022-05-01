Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı: Göztepe - Çaykur Rizespor maçı

#Süper Lig#Göztepe#Çaykur Rizespor
Canlı: Göztepe - Çaykur Rizespor maçı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Süper Lig'de 30 puanla kümede kalma mücadelesi veren Çaykur RizesporGöztepe'ye konuk oluyor. Rizespor, bu maçta puan kaybetmesi halinde Süper Lig'e veda edecek.

Maçta ikinci yarı oynanıyor

Göztepe 1-5 Çaykur Rizespor

Goller: 7' Makana Baku, 16' Kahraman Demirtaş (KK), 19' Cisse, 34 ve 53' Gedson Fernandes, 68' Yusuf Sarı

Ligin 34. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 6-0 kaybeden yeşil-mavililer, 34 maç sonunda 30 puan ve averajla ligin 18. sırasında yer alıyor.

Göztepe: Piric, Murat, Atakan, Kahraman, Moubandje, Yalçın, Tijanic, Baku, Halil, Jahovic, Lourency.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Emir Han, Eren, Phiri, Gedson, Sabo, Yusuf Sarı, Cisse, Bolasie.

GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe - Çaykur Rizespor maçı saat 20:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Göztepe#Çaykur Rizespor

BAKMADAN GEÇME!

Denizde mavi ışık heyecanı Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

Denizde mavi ışık heyecanı! Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

#Biyolüminesans
Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı
Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter

BAKMADAN GEÇME!

Denizde mavi ışık heyecanı Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

Denizde mavi ışık heyecanı! Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

#Biyolüminesans
Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı
Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter