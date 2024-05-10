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Göztepe Bodrum maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Göztepe#Bodrum#Süper Lig
Göztepe Bodrum maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 10:13

Göztepe Bodrum maçı, deplasman ekibi için kritik bir önem arz ediyor. Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmayı garantilemesinin ardından dikkatler, üçüncü olarak bir üst lige çıkması beklenen takıma çevrildi. Play Off turuna katılarak bir üst turu hedefleyen Bodrum FK, adını doğrudan finale yazdırabilmenin yollarını arayacak. Peki, Göztepe Bodrum maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında önemli detaylar

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Göztepe Bodrum maçı, geçtiğimiz yıl Süper Lig'in kapısından dönen deplasman ekibi için kritik bir öneme sahip olacak. Bu maçtan puan alması halinde Süper Lig'e bir adım daha yaklaşacak olan Bodrum FK, kariyer maçına çıkacak. Peki, Göztepe Bodrum maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o mücadele hakkında detaylı bilgiler

GÖZTEPE BODRUM MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 34'üncü Hafta mücadelesinde Göztepe, Bodrum'u ağırlayacak. 11 Mayıs Cumartesi günü oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

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#Göztepe#Bodrum#Süper Lig

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