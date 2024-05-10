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Göztepe Bodrum maçı, geçtiğimiz yıl Süper Lig'in kapısından dönen deplasman ekibi için kritik bir öneme sahip olacak. Bu maçtan puan alması halinde Süper Lig'e bir adım daha yaklaşacak olan Bodrum FK, kariyer maçına çıkacak. Peki, Göztepe Bodrum maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o mücadele hakkında detaylı bilgiler

GÖZTEPE BODRUM MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 34'üncü Hafta mücadelesinde Göztepe, Bodrum'u ağırlayacak. 11 Mayıs Cumartesi günü oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.